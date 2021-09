Chaudière bois en rénovation : « Nous gérons les dossiers d’aides, cela facilite la vente »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer Haute-Saône Supprimer France Supprimer Valider Valider

Alors que la filière connaît une embellie depuis quelques années, les chauffagistes voient les demandes d’installation de chaudières bois augmenter. Sébastien Midot, gérant de l’entreprise Midot, à Montbozon en Haute-Saône, nous fait part de son expérience.

« Nous avons beaucoup de chaudières bois et fioul dans notre région. En rénovation, les chaudières à granulés et les pompes à chaleur sont devenues à la mode, grâce aux aides pour remplacer les chaudières fioul. Le granulé prend une part de plus en plus importante, non seulement parce que les particuliers ne veulent plus utiliser de bûches mais aussi parce que l’automatisation est efficace. Avec un silo qui remplit la réserve de la chaudière par aspiration, l’alimentation est automatique.

Le problème parfois peut être le manque de place, car un silo de 4,7 tonnes occupe une surface de 5 m². Sinon, à l’usage, la chaudière à granulés ne change rien par rapport à la chaudière fioul : l’entretien est limité à une fois par an et avec un silo, une livraison annuelle suffit. Le prix final est également avantageux car les aides publiques sont plus fortes que pour une PAC. Reste qu’il faut assister les clients sur les dossiers d’aides. D’ailleurs, nous nous occupons de tout pour être sûr qu’ils les touchent. Cela nous aide aussi à conclure la vente. »