Châtillon d’Azergues : des travaux au croisement de la RD 385 avec la RD 76

À Châtillon d’Azergues, un passage pour les personnes à mobilité réduite est en travaux au niveau du croisement de la RD 385 avec la RD 76.

Depuis le 11 octobre 2021, des travaux d’aménagement sont en cours au niveau du croisement de la RD 385 avec la RD 76 à Châtillon d’Azergues (Rhône). Ils doivent permettre la création d’un passage pour les personnes à mobilité réduite. L’objectif est d’assurer la continuité de leurs déplacements en partant de la gare vers le centre de la ville.

Le chantier, prévu pour deux mois, comprend la reprise des îlots, les modifications du marquage au sol et la sécurisation de la traversée piétonne. Les escaliers existants seront aussi supprimés pour laisser place à un nouveau cheminement piéton respectant les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite permettant l’accès au parking côté bourg de Châtillon d’Azergues. S’y ajoutera un renouvellement des enrobés en plus des travaux de renforcement de la structure et le changement du système de feux tricolores.

Un budget d’environ 210 k€ a été consacré à l’ensemble de ces aménagements. Précisons enfin que la SNCF remplacera le platelage du passage à niveau sur la RD 76 en complément des opérations.