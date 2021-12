Châtel-Guyon : un nouvel espace de loisirs aux Grosliers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

À Châtel-Guyon, le nouvel espace de loisirs comprend une aire de jeux pour enfants et un terrain de pétanque.

Dans le quartier des Grosliers, à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), la Ville a réalisé l’aménagement d’une deuxième aire de jeux pour enfants à la suite des demandes déposées par les habitants dans la boîte à idées « Châtel 2025 ». Cette nouvelle structure est également équipée d’un terrain de pétanque.

L’objectif de cet aménagement est de créer un lieu de vie et de détente pour petits et grands. La nouvelle aire de jeux est sécurisée et végétalisée. Elle est destinée aux enfants de 1 à 8 ans sous la surveillance des parents. Cette nouvelle installation vient en complément des structures implantées l’année dernière à côté de la place.

Notons que la création de ce nouvel équipement de loisirs s’inscrit également dans le cadre des projets menés sur les espaces publics. D’autres chantiers sont d’ailleurs en cours, comme la première phase du projet d’aménagement de l’avenue de Belgique. Le programme porte sur l’aménagement et la modernisation de cette avenue.