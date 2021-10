Châtel-Guyon : l’avenue de Belgique est en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques avenue de Belgique se poursuivent.

Depuis le 20 septembre dernier, des travaux sont engagés avenue de Belgique, sur la portion du trottoir et de la voie située entre le croisement de la rue Victor-Hugo et celui de la rue des Gunchères, à l’arrière du Ressort Thermal Aïga de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme). Le chantier, qui va durer un mois, consiste à enfouir les réseaux électriques d’Enedis et d’Orange, et ceux de l’éclairage public. Cette opération a pour objectif de libérer la piste cyclable qui était jusque-là occupée par des poteaux électriques provisoires. À long terme, elle permettra d’embellir et de moderniser cette avenue.

Durant le chantier, la circulation et le stationnement connaîtront des perturbations. Une circulation alternée sera mise en place et le stationnement sera ponctuellement neutralisé pendant certaines phases du chantier. Notons que les arrêts de bus RLV Mobilités seront temporairement déplacés aux numéros 22 et 31 de l’avenue de Belgique, à quelques mètres de leurs emplacements habituels.