Châteaubriant : rénovation de la piscine Espace Dauphins

La piscine Espace Dauphins située à Châteaubriant va être entièrement rénovée. Ce projet a été présenté le 9 décembre dernier.

Les grandes lignes du projet de rénovation de la piscine Espace Dauphins de la ville de Châteaubriant (Loire-Atlantique) ont été présentées, le jeudi 9 décembre dernier, aux élus du conseil communautaire, avec l’ambition de faire de cette piscine une référence dans les Pays de la Loire.

L’opération prévoit, en premier lieu, la réhabilitation complète de la grande halle du bassin de 50 m d’une superficie de 750 m2. S’y ajouteront la pose d’une coque en inox dans le bassin et la construction des gradins, dans l’optique de l’organisation de compétitions. La seconde partie du projet portera sur la reconstruction de la halle du bassin d’apprentissage. La taille de ce dernier va être doublée afin de pouvoir accueillir une classe entière, au lieu d’une demi-classe actuellement.

Par ailleurs, les annexes destinées au public, au personnel de la piscine et aux clubs seront reconstruites pour un meilleur confort. Dans le cadre de la réalisation de l’extension de la piscine, deux terrains de tennis sur les quatre situés derrière la piscine seront supprimés.

Les travaux devraient être livrés d’ici fin 2025. Le coût du projet s’élève à 11,7 M€ dont la moitié sera financée par l’État via la dotation de soutien à l’investissement local, la Région, le Département et les fonds européens.