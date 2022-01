Châteaubriant : des travaux programmés rue du Château

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier s’inscrit dans le cadre d’un projet de restauration du château de Châteaubriant, planifié pour 2023.

À Châteaubriant (Loire-Atlantique), de nouvelles perspectives ainsi que des projets structurants de développement ont été lancés depuis la signature de la convention-cadre « Plan Action Cœur de Ville » en 2018. Soutenue par des financeurs et partenaires publics, la municipalité poursuit son plan d’action.

Parmi les travaux à venir, la rue du Château fait actuellement l’objet d’une étude portant sur le réaménagement des abords du château. Le début du chantier est prévu au printemps 2022 avec la démolition de la partie nord des bâtiments accolés aux remparts.

Notons que ce projet de réaménagement portera sur la restauration du château de Châteaubriant, envisagée à partir de 2023 pour une durée de six ans. Ce vaste programme de rénovation est chiffré à plus de 24 M€. Il consistera à mettre en valeur le château comme un site favorisant l’usage intergénérationnel et la découverte. Le projet inclut également l’enrichissement du parcours de visite et la valorisation des espaces non ouverts au public, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs, des jardins et des douves.