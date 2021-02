Charuel dynamise son site Internet grand public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Atlantem Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le réseau d’installateurs Charuel débute l’année avec un site internet grand public modernisé et repensé pour faciliter le choix des consommateurs et les conseiller dans l’entretien de leurs portails, clôtures et équipements extérieurs.

L’année 2021 commence sous le signe du dynamisme chez Charuel, le réseau d’installateurs de portails et clôtures d’Atlantem Industries, filiale du groupe Herige. Son site grand public www.charuel.fr a été entièrement repensé pour aider les ménages à faire leur choix en ligne quel que soit leur projet. Rénover son portail, installer une clôture ou des claustras, trouver l’inspiration pour l’aménagement de sa terrasse ou son jardin : autant de projets qui demandent les conseils avisés d’un professionnel pour choisir un modèle correspondant techniquement à leur envie.

Aider les foyers dans leur réflexion

Grâce à une ergonomie simplifiée, il est désormais très facile de s’y retrouver. Le menu est simple, articulé en cinq familles de produits – Portails, Portillons, Clôtures, Claustras, Motorisation & Domotique – à laquelle s’ajoute une rubrique Conseils. « Le digitalisation doit être le reflet de notre culture de la proximité et de l’accompagnement », explique Caroline Jegado, chargée de la communication chez Charuel. « Nous avons créé une rubrique Conseils pour aider les foyers dans leur réflexion. Notre nouveau guide de choix permet d’affiner sa sélection par critères, parmi plus de 200 références personnalisables et fabriquées en France. Cela va dans le même sens que le configurateur gratuit que nous avons lancé fin 2020. »

Les conseils de professionnels

Ce site internet est donc bien plus qu’un simple catalogue numérique car il guide le consommateur dans son choix selon ses goûts, mais aussi les contraintes du terrain. “Comment choisi son portail alu” par exemple, propose différentes formes et styles, différents types d’ouvertures (coulissant 1 ou 2 vantaux, double coulissant, battant...) ; degré d’intimité (battant pleins, semi-ajourés, ajourés, tôles perforées découpe laser...), choix de quincaillerie, type de motorisation...).

D’autres sous rubriques très pratiques éclaireront le client final comme “Comment entretenir son portail” (ou sa clôture) ou “Pourquoi motoriser son portail” afin de lui fournir un maximum d’explications pour faciliter leur investissement et le préserver au fil du temps.

Tester son choix en ligne

Si le client ne trouve pas son bonheur lors de cette première étape, il peut préciser sa recherche grâce à un moteur multicritères (forme, type d’ouverture, matériaux, design...) et télécharger la fiche descriptive du produit. Une fois sélectionné, le produit peut être “testé” grâce au configurateur qui propose une photographie réaliste à apposer sur le plan de sa façade, permettant ainsi de mieux visualiser le résultat.

Mais parce que le digital ne fait pas tout, et ne remplacera jamais complétement l’humain, le site préserve la prise de contact directe et personnalisée via un bouton “Être rappelé”. Un système de géolocalisation permet de se diriger vers le professionnel le plus proche de chez soi.