Chartres régule la circulation dans son centre-ville

Chartres (Eure-et-Loire) a décidé de réduire le nombre de transporteurs en circulation dans le centre-ville. Depuis le 4 septembre 2023, la municipalité a mis en place un dispositif de restrictions assez drastiques de la circulation des véhicules de livraison selon des principes de tranches horaires, de types de camions et leur mode de propulsion. Baptisé « Livraison du dernier kilomètre », il déploie aussi des moyens logistiques : un centre de distribution urbain, des zones de livraison et, à terme, un espace de logistique de proximité (dépose et consigne e-colis). La société Geodis a été retenue comme service de livraison dernier kilomètre.

Interdit de 11h30 à 14h30

Ainsi, l’accès restera « ouvert » à tous types de véhicules de 5h à 9h mais il sera restreint aux seuls engins électriques dès 9h30 et même totalement interdit de 11h30 à 14h30. A noter que les procédures en cas de déménagement ou de travaux ne changent pas : les particuliers et les entreprises doivent faire une demande d'arrêté temporaire de restriction de circulation et de stationnement au moins 10 jours avant le début de l'intervention.

Flânerie touristique

D'après la ville, cette mesure est destinée à privilégier, aux principales heures de la fréquentation piétonne, « la flânerie touristique et les activités de loisir et commerçantes (participations aux programmations culturelles et événementielles, shopping et restauration). ».