Charles, le prince qui honnissait l'architecture des «furoncles»

Alors que les Britanniques se demandent si leur nouveau roi sera plus ouvert à la modernité que feu sa mère, la reine Elizabeth II, ils connaissent déjà son aversion pour l’architecture contemporaine. Depuis des décennies, Charles prône à l’inverse le retour à des principes ancestraux, qu’il a fait appliquer à ses propres projets tel que Poundbury. Mais l’ex-Prince de Galles s’est aussi montré en avance sur l’époque en matière d’environnement. Alors, Charles III, amateur d’abominables pastiches ou promoteur visionnaire d’un urbanisme résilient ?



Respecter le paysage, recourir aux matériaux locaux et aux styles traditionnels régionaux, dessiner de belles clôtures et enterrer les lignes électriques… Viser en toutes circonstances «l’harmonie», notamment en prêtant attention aux détails que sont «l’encadrement des portes, les balcons, les corniches et les balustrades.» En décembre 2014, dans «The architectural Review», celui qui n’est encore que Charles, prince de Galles et duc de Cornouailles, décline ainsi les 10 principes de ce qu’il considère être la bonne architecture, un art de bâtir fondée sur le respect de la tradition.

La réplique dans «The Guardian» est rapide et cinglante. Bien connu pour la qualité autant que pour le ton enlevé de ses chroniques architecturales, le quotidien britannique voit dans le long texte du Prince «sa plus stupide intervention à ce jour» et le critique Douglas Murphy poursuit : «il est difficile de savoir si l’on doit enrager ou de lever les yeux au ciel en soupirant : "encore lui..."»

