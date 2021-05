Charenton-le-Pont : la rue Arthur Croquette en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux engagés le long de la rue Arthur Croquette vont se terminer d’ici quelques semaines.

Le Département du Val-de-Marne entreprend actuellement des travaux sur la rue Arthur Croquette, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Commencé en avril 2021, le chantier consiste à remplacer les garde-corps situés le long de cette voie. Les travaux vont encore durer quelques semaines. Ils sont réalisés en journée, de 8 heures à 18 heures.

Pendant le chantier, cette rue sera bloquée à la circulation, notamment au niveau de l’intersection avec la rue Cadran. Les travaux occasionnent aussi la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A4 (sens Paris-Province). Une déviation est mise en place « par la rue du Cadran, la rue de Paris, la rue Victor Hugo, la rue du Pont et le quai des Carrières. Il est cependant conseillé d’éviter le centre-ville pour se rendre vers l’autoroute », souligne la mairie de Charenton-le-Pont. Aucun accès n’y est possible, et ce, jusqu’au 8 juin 2021.