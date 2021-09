Chappée présente sa nouvelle chaudière, Avena

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chaudière Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Facile à installer et connectée, la nouvelle chaudière murale gaz à condensation Avena affiche des performances élevées.

La chaudière Avena se décline en plusieurs modèles de 12 à 35 kW, en chauffage seul ou mixte avec ECS à micro-accumulation. Classée A en efficacité énergétique et chauffage, elle est déjà compatible à l’hydrogène et peut fonctionner avec des mélanges gazeux à 20 % d’hydrogène.

Elle affiche une plage de modulation de 10 à 100 % pour plus de performance, durée de vie et rendement (jusqu’à 109 %). Son débit d’ECS atteint jusqu’à 16,7 l/min et elle dispose d’un système de comptage d’énergie intégré et d’une pompe modulante avec dégazeur à faible consommation électrique.

Souplesse d'installation

Avena est conçue pour une installation et une maintenance rapide. Elle est proposée en deux largeurs, standard 45 cm ou compacte 40 cm, avec possibilité d’un raccordement ventouse ou cheminée. La buse est centrée, la barrette de robinetterie incluse, le robinet gaz facile d’accès. Disconnecteur, vanne de remplissage Easy-Fill et possibilité d’intégrer des kits de remplacement font gagner du temps à l’installateur.

Avec le tableau de commandes Ecocontrol+, il est possible d’accéder à tous les paramètres de l’appareil. Avena peut être connectée au thermostat d’ambiance eMO Life de Chappée pour le pilotage à distance. Un accès par Bluetooth est disponible pour l'assistance à la maintenance avec Chappée Tool. Côté conception, elle dispose de corps de chauffe en inox, corps hydraulique en laiton, tuyauterie en cuivre, panneau frontal en ABS moulé et finitions à bords arrondis.