Chappée dévoile son nouveau thermostat connecté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Thermostat intelligent Supprimer Valider Valider

Chappée présente sa dernière innovation en matière d’IoT. Intitulé eMOLifeRF, ce tout nouveau thermostat connecté combine performance et économie.

A installer sur tous types de supports - à condition d’éviter les endroits exposés aux courants d’air et/ou à une source de chaleur -, le nouveau thermostat eMOLifeRF offre à l'utilisateur la possibilité de contrôler in situ ou à distance, depuis son smartphone ou sa tablette, la température de son chauffage et de son eau chaude sanitaire. C’est un produit qui est compatible avec de nombreuses solutions : à commencer par la gamme Chappée (Solucea HTE, Sempra Nova HTE, ou encore Eria-N Duo), mais aussi tous les produits équipés d’une régulation Siemens (bus BSB) et disposant d’un contact OpenTherm ou ON/OFF, ou encore la plateforme IFTTT et les assistants vocaux, Alexa d’Amazon et Google Assistant.

Performant et économique

D’un point de vue performance, eMOLifeRF gère jusqu’à trois circuits différents, et ce, qu’il s’agisse d’un chauffage/rafraîchissement, d’un plancher chauffant, de radiateurs, ou encore d’une piscine. Parmi les informations récoltées et traitées par ce dernier : la température ambiante, le mode de fonctionnement, la température de consigne, ou encore la pression d’eau.

En cas de dysfonctionnement, eMOLifeRF affiche sur l’écran d’accueil le code et les détails de l’erreur et envoie à son utilisateur une notification d’alerte, ce qui permettra à ce dernier de faire intervenir rapidement un professionnel. En casd 'absencependant plusieurs jours, les modes vacances et gel permettront de diminuer votre consommation de chauffage. C’est un produit qui permet de réaliser, selon le fabricant, jusqu’à 30 % d’économies sur sa facture d’énergie.