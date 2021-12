Chantonnay : la résidence Le Relais a été inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Valider Valider

La nouvelle résidence Le Relais propose 33 logements en réponse à la problématique de logements pour les jeunes actifs ou en formation.

Des enquêtes menées de 2013 à 2016 ont permis de constater que l’offre de logements pour les jeunes actifs et les étudiants était insuffisante sur le territoire de la commune de Chantonnay (Vendée). Fort de ce constat, le projet de la résidence Le Relais est né pour proposer une nouvelle offre de logements. Soucieux de répondre aux besoins des communes et des entreprises, Vendée Habitat s’est associée au projet.

Construit sur le site de l’ancien EHPAD de la ville, Le Relais comprend 33 logements meublés et équipés, dont 29 studios de 24 m² et 4 appartements de type T1 d’environ 32 m². La résidence dispose également de plusieurs espaces partagés tels qu’une salle commune avec cuisine et une laverie.

Les travaux, chiffrés à près de 2,3 M€, ont débuté en avril 2021. Ils ont été inaugurés récemment en présence de la maire de Chantonnay, Isabelle Moinet, de la présidente de Vendée Habitat, Isabelle Rivière, et du président du Groupe Établières, Hervé Pillaud.