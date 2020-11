Chantilly : une réhabilitation de taille au sein du quartier Lefébure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le démarrage d’un vaste chantier de réhabilitation est attendu en janvier 2021 dans le quartier Lefébure à Chantilly.

La présentation des travaux aux élus cantiliens et aux représentants des locataires du quartier Lefébure à Chantilly (Oise) a eu lieu le 28 octobre dernier. L’opération, d’un montant de 2,3 M€, devrait débuter en janvier 2021 pour une durée de 9 mois. Le chantier est confié à l’entreprise Cobat Constructeurs de Choisy-au-Bac (Oise).

Le projet concerne 130 logements, dont 32 adaptés pour les locataires seniors. Ce lieu se trouve d’une part dans les immeubles A, B et C situés aux 2 à 10 du boulevard Lefébure et d’autre part aux 1 à 8 de l’allée de la Plaine. Les équipements sanitaires, les sols souples des cuisines, les celliers, les salles de bains et les toilettes seront changés. Le chantier prévoit aussi la réfection de la peinture et l’installation de mitigeurs thermostatiques pour les douches. La modernisation des installations électriques et du système de ventilation ainsi que le remplacement des fenêtres des salles de bains sont également prévus. Le projet devrait également permettre la pose de mains courantes intérieures dans les escaliers et d’antennes satellites collectives.