Chantiers et logistiques urbaines : une matinée de réflexion sous l'égide d'Interlud

Le programme Interlud organise le 28 juin prochain une matinée autour du BTP dans les logistiques urbaines.

Les professionnels du BTP, négociants comme artisans, doivent accéder au coeur des villes pour y réaliser des chantiers ou livrer des clients. Mais les contraintes s'accumulent, notamment avec la mise en place des zones à faible émission. Le programme Interlud organise mardi 28 juin une matinée sur ce thème, à Paris. La FNTP, un adhérent de la Capeb, un représentant de la FFB Ile-de-France mais aussi le directeur de Mobility by Colas, SPL Lyon Part-Dieu, K-Ryole débattront des difficultés et des solutions. La question des déchets et la place des logistiques de chantiers dans les concertations public / privé feront l'objet de présentations autour de solutions innovantes.

Pour participer, c'est ici.