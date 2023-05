Chantiers des collectivités : l’OPPBTP lance un AMI sur la prévention des risques

« En tant que maîtres d’ouvrage, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics de santé se doivent d’être pleinement en mesure d’appréhender les principes généraux de prévention pour fournir aux entreprises et salariés du BTP, qu’ils font intervenir, les moyens nécessaires pour travailler en toute sécurité », relève l’OPPBTP dans un communiqué de presse du 17 mai.



L’organisme vient de nouer avec le Fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) un partenariat visant à promouvoir la prévention et à « permettre aux employeurs publics d’acquérir des outils et connaissances en santé et sécurité au travail afin de faire durablement changer leurs pratiques ».



Les partenaires lancent, dans ce cadre, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers. Objectif : identifier des opérations pouvant faire l’objet d’études « Prévention et performance » qui leur permettront de mieux cibler leurs actions.

Appui financier

L’AMI porte sur les pratiques en prévention dans le cadre de deux types d’opérations : la réhabilitation, la restauration ou l’extension d’un bâtiment « de type salle polyvalente impliquant une ou plusieurs TPE du BTP », et la construction neuve d’un équipement public « de type maison de santé ou équipement de loisirs, impliquant un nombre conséquent d’intervenants et d’entreprises ».



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 juin. Les deux entités publiques retenues collaboreront donc pendant toute la durée de leur opération avec l’OPPBTP pour mener une étude « Prévention et Performance ». Elles bénéficieront en parallèle d’un appui financier du Fonds « Prévention » de la CNRACL.