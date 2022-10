Chantiers décarbonés : la profession des TP lance une formation pour les dirigeants

Former 100 % des futurs collaborateurs pour des chantiers décarbonés. Tel est l’objectif du plan de formation que s’apprête à déployer la profession des travaux publics dans le cadre ses engagements de réduction d’émission de CO2 de 40 % à l’horizon 2030 ainsi que de neutralité carbone en 2050.



Il s’agit ainsi, dans un contexte de transformation profonde des pratiques et l’émergence de nouvelles compétences, d’accompagner l’ensemble des 8 000 entreprises du secteur et leurs 310 000 salariés.

Aider les dirigeants à calculer leur empreinte carbone et à mettre en place un plan de formation

Les dirigeants de sociétés se verront proposer, à compter de janvier 2023, une session d’une demi-journée délivrée par l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP). Au programme : la méthodologie de calcul de l’empreinte carbone de l’entreprise, ainsi que la mise en place d’un plan de formation pour permettre à l’ensemble des collaborateurs, encadrants comme compagnons, de mettre en œuvre des solution de décarbonation identifiées.



Cette formation gratuite sera également disponible en digital sur la plateforme de formation en ligne aux métiers des TP tpdemain.com. Le plan sera par ailleurs déployé d’ici à cinq ans dans les centres de formation initiale et continue de la profession.