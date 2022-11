Chantiers au Qatar : convoqué par la justice, Vinci réfute toute les accusations d'esclavagisme moderne

Dans un article du 6 novembre titré "Chantiers du Mondial au Qatar : le groupe Vinci rattrapé par les accusations d’esclavagisme moderne", le quotidien Le Parisien révélait la convocation prochaine par un juge d'instruction de Nanterre, de Vinci Construction Grands Projets, "en vue d'une éventuelle mise en examen" dans le cadre d'une enquête sur des accusations de travail forcé et de traite d'êtres humains sur ses chantiers dans l'émirat.

Des accusations portées dans une série de plaintes déposées depuis fin 2018 par les organisations Sherpa et Comité contre l'esclavage moderne (CCEM), et sept ex-employés indiens et népalais de la major au Qatar.

Dans un long communiqué publié lundi 7 novembre, Vinci a confirmé la convocation le mercredi 9 novembre et fermement contesté les "allégations" de l'article du Parisien.

"Contrairement auxdites allégations, aucun des projets attribués à QDVC n’est lié à la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Ces projets ont été confiés à QDVC avant que l’organisation de cette compétition ait été attribuée au Qatar et portent à l’essentiel sur des infrastructures de transport. Vinci n’a signé aucun contrat avec le comité national d’organisation de la Coupe du Monde, et n’a construit au Qatar ni stade, ni hôtel."

Le groupe contre-attaque ensuite : "En France, depuis 2015, le groupe a coopéré avec les services de la justice en fournissant une information aussi détaillée que possible sur ses activités au Qatar. Pourtant, pendant tout ce temps, il n’a eu accès ni à la plainte, ni au dossier de l’enquête. Dans ce contexte, Vinci ne peut que déplorer qu’alors que la procédure est ouverte depuis sept ans, sa filiale fasse l’objet d’une mise en examen juste à la veille de l’ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar, période surmédiatisée peu favorable à la sérénité des débats."

Audits

Il n'en reste pas moins que depuis 2015, Vinci est régulièrement mis en cause pour les conditions de travail sur ses chantiers dans l'émirat. Des mises en causes qui ont poussé le groupe a revoir régulièrement lesdites conditions. Ainsi, Vinci rappelle sa "collaboration avec des organisations internationales indépendantes pour prévenir les risques d’atteinte aux droits humains" et assure avoir été "proactif dans la mise en place de dispositifs efficaces de prévention des atteintes aux droits des travailleurs ainsi que dans la promotion et l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants".

Parmi les collaborations évoquées par Vinci, celle établie avec l’Internationale Syndicale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) ayant donné lieu à un accord fin 2017 sur l'audit par des tiers indépendants des conditions de travail. Cet accord comprend un système de vérifications impliquant des contrôles, inspections, audits, publications de rapports et suivis sur différents thèmes, tels que le recrutement, les conditions d’emploi et d’hébergement, la santé-sécurité, la représentation des travailleurs et le contrôle de la sous-traitance. Plusieurs visites de terrains avaient été organisées dont l'une, en 2018, à laquelle Le Moniteur avait pu assister.

"Le premier audit des sites et opérations de QDVC au Qatar a été réalisé en janvier 2019, un deuxième audit a été réalisé en octobre 2021. Les deux rapports d’audit publiés soulignent les bonnes pratiques de QDVC, le dernier rapport soulignant le taux de satisfaction des ouvriers de QDVC, illustré par leur ancienneté moyenne de près de 7 ans en 2021", se félicite Vinci dans son communiqué.

Depuis sa création, QDVC a recruté plus de 11 000 salariés ; en incluant les partenaires co-traitants et sous-traitants, les chantiers conduits par l’entreprise ont accueilli plus de 240 000 employés.