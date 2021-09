Chantier de rénovation de la résidence Saint-Hubert à Chelles : lancement programmé pour décembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Les logements de la résidence Saint-Hubert à Chelles font l’objet de travaux de rénovation. Le chantier démarrera à la fin de l’année 2021.

Des travaux de rénovation énergétique vont être effectués dans les logements de la résidence Saint-Hubert à Chelles, dans le département de la Seine-et-Marne. Ce projet, chiffré à 7,7 M€, porté par Habitat 77, sera lancé en décembre 2021 et prendra fin au premier trimestre 2024.

L’opération permettra de rendre la résidence moins énergivore et d’améliorer son confort énergétique. Les travaux consisteront à isoler les murs extérieurs et les combles, à installer une ventilation mécanique et à réviser la toiture. Les fenêtres et les volets roulants dans les appartements seront remplacés. Les balcons des grands bâtiments, quant à eux, seront démolis et reconstruits. À terme, la résidence disposera de nouvelles portes de halls d’entrée et de nouveaux abris pour les poubelles. En ce qui concerne les places de stationnement, elles seront aménagées sur la pelouse centrale de la résidence.