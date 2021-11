Chanteloup-les-Vignes : présentation du projet d’aménagement de la place de la mairie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville de Chanteloup-les-Vignes a présenté le projet d’aménagement de la place de la mairie aux habitants.

Au cours de la réunion publique du 19 octobre, Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), accompagnée de Siham Moussa, architecte, a présenté le projet d’aménagement de la place de la mairie dont la livraison est prévue d’ici à mi-2022.

Il s’agit de l’aménagement d’un parvis devant l’hôtel de ville et de la sécurisation de l’accès des élèves et des parents au groupe scolaire Pasteur voisin. Rappelons que des travaux de démolition d’un bâtiment vieillissant situé près de la mairie, d’un montant de 250 k€, ont été effectués en septembre et durant la première moitié d’octobre. À cet emplacement, qui est d’ores et déjà vide, un parking comprenant une vingtaine de places, dont deux pour des voitures électriques, sera aménagé. Quant à l’accès à l’école Pasteur, la création d’un cheminement piéton menant de la rue du Général-Leclerc à l’entrée du groupe scolaire situé en hauteur est prévue. S’y ajoutent un cheminement PMR dans la montée et un parvis d’une dizaine de mètres de long.

Ce projet d’aménagement a pour objectif de réaliser une place de la mairie digne d’une commune de 11 000 habitants, de remettre de la végétation, et d’assurer un confort d’accès des parents et des enfants au groupe scolaire.