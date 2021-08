"Changer le modèle du logement pour les années à venir", Emmanuelle Wargon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Emmanuelle Wargon Supprimer France Supprimer Immobilier Supprimer Logement Supprimer Loi Pinel Supprimer Valider Valider

Le ministère de la Transition écologique lance ce lundi 30 août six semaines de réflexions autour d'une thématique : "Habiter la France de demain". Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, explique au Moniteur cette démarche.

Pourquoi lancer du 30 août au 14 octobre, une réflexion autour de la thématique « Habiter la France de demain », marquée par 6 tables rondes et des déplacements en région ? Cet événement est organisé en fin de mandat, alors que les grandes consultations sont traditionnellement déployées en début de mandature…

La démarche « Habiter la France de demain » trouve son origine dans les deux dernières années, marquées par deux crises majeures : celle des « Gilets Jaunes », liée aux enjeux de l’aménagement du territoire. Et celle de la crise sanitaire.

Ces deux crises ont questionné notre rapport au logement, au moment même où l’on a enregistré un creux important dans la construction neuve. Dès lors, nous avons apporté des réponses d’urgence - notamment avec la signature du protocole en faveur de la relance de la production de logements sociaux en 2021 et 2022 ou le lancement de la commission pour la relance durable de la construction de logements confiée à François Rebsamen - et nous engageons la réflexion pour permettre de changer de modèle dans les années à venir, afin de travailler sur le temps long.

Justement, comment les conclusions de cette séquence s’imbriqueront-elles avec les différentes missions lancées, comme celle portant sur la qualité de l’habitat, confiée à François Leclercq et Laurent Girometti ?

Cette démarche sert à donner un cadre politique et cohérent au travail du ministère. Nous identifierons 10 enjeux auxquels il faut répondre pour avoir une politique du logement cohérente et efficace. Nous posons le cadre, la vision politique. Et c’est fondamental, à un moment où le ministère du Logement devient de plus en plus technique et de moins en moins politique, au sens du vivre ensemble. « Habiter la France de demain » sera notre boussole pour partager des enjeux importants que sont la localisation, la mixité sociale, le lien emploi logement, etc.

