Changement de gouvernance à la tête du Groupe Grand Comptoir, maison mère de Legallais

A compter de ce mois de mai 2021, Philippe Nantermoz est nommé président de Legallais et directeur général du Groupe Grand Comptoir avec à ses côtés Loïc Adriaenssens, Mathilde Casenave-Péré et Guillaume Leroy, membres d’un directoire.

Après 36 années passées à la tête du Groupe Grand Comptoir, maison mère de Legallais, Philippe Casenave-Péré confie à Philippe Nantermoz la direction générale du groupe et la présidence de la filiale Legallais. Il est entouré de deux directeurs généraux délégués, Loïc Adriaenssens et Guillaume Leroy, et d’une secrétaire générale Mathilde Casenave-Péré qui arrivera dans les prochaines semaines. Philippe Casenave-Péré reste président non exécutif du Groupe Grand Comptoir et président de son comité de surveillance.

Pour rappel, Philippe Nantermoz est arrivé au sein de l'entreprise Legallais en 2003 en tant que directeur du développement, il est nommé directeur général en 2013. Précédemment, il a été directeur marketing et relation clients de Rexel 1997 à 2003 et directeur marketing de Maréchal Electric de 1990 à 1997

320 M€ de CA en 2020

En 2020, le Groupe du Grand comptoir a réalisé un chiffre d’affaires de 320 M€ et emploie plus de 1250 salariés. Il est composé des sociétés suivantes : la SAS Legallais, navire amiral implanté à Caen en Normandie ; la SAS DFC², spécialiste breton de la quincaillerie de bâtiment basée à proximité de Nantes ; la SAS Pièces Express, spécialiste de la pièce détachées ; la SAS LE Comptoir d’Emile spécialisée dans la vente à distance aux particuliers avec Bricozor et Complétement marteau.

Le groupe disposeégalement d’une société en Allemagne, à Berlin : W+M.