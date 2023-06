changement de direction chez Ideal Standard

Depuis 2021, Ideal Standard disposait d'une présidence bicéphale avec Jonas Nilsson, co-pdg et président du segment sanitaire, et Jan Peter Tewes, co-pdg et président du segment robinetterie. Cette organisation va prendre fin dans quelques jours. En effet, le fabricant de sanitaire et de robinetterie, vient d'annoncer le départ de Jonas Nilson. Il quittera l'entreprise le 30 juin prochain. Le conseil d'administration a décidé de confier la direction au seul Jan Peter Tewes. il assumera son rôle à compter du 1er juillet.