Changement de chaudière : quelles solutions pour les installateurs ?

Romain Fraisse, gérant de Noblat Énergie, Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) :

« Gaz ou fioul, solutions plus rentables en rénovation »

Avec la crise de l'Ukraine, les clients sont inquiets face au prix du gaz, et vis-à-vis de cette énergie pour leur chauffage. Mais dans la majorité des cas en rénovation, surtout en maison individuelle, une chaudière gaz, voire fioul, reste la solution la plus rentable. Car pour installer une PAC, et pour qu'elle fonctionne correctement, quelles que soient les conditions climatiques, il faut souvent apporter beaucoup de modifications sur le réseau. C'est cher et l'amortissement n'est pas sûr. De même, la chaudière à granulés aussi coûte cher. De plus, on le voit bien dans notre région, avec la forte demande, les granulés ne sont plus forcément fabriqués à partir de déchets, ce qui retire beaucoup à leur image “ écolo ”. Résultat, la chaudière gaz ou fioul se vend encore, surtout que son installation peut coûter moins de 6 000 €, là où l'équivalent en PAC peut s'élever à 9 000 €, voire beaucoup plus.