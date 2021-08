Changement d’actionnaires chez Blanchon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer bricolage Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce bois Supprimer Monde Supprimer Europe Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

IK Investment Partners entre dans le capital du spécialiste des produits d’entretien du bois. l’objectif : poursuivre sa croissance externe.

Deux ans après son rachat par Abénex, Blanchon change d’actionnaires. Le fond d’investissement vient d’annoncer l’entrée au capital d’IK Investment Partners, une société paneuropéenne de capital-investissement. Le nouvel entrant prend la majorité des parts alors qu’Abénex reste minoritaire.

Devenir le numéro un européen

Ce changement d’actionnaires doit permettre à Blanchon de poursuivre ses opérations de croissance externe « dans tous nos pays clefs, et notamment à l’international » d’après Guillaume Clément, son pdg. Une stratégie initiée avec l’acquisition en juin 2021 du belge Debal Finance (à la tête de la marque Ciranova) en juin dernier. L’objectif : devenir un leader européen de premier plan pour la protection, l’entretien, la rénovation et la décoration des revêtements et des supports bois et vinyles.

Le groupe Blanchon (marques Blanchon, Syntilor et Blanchon Industrie).devrait ainsi atteindre en 2021 environ 100M€ de chiffre d’affaires dont un tiers réalisé à l’international dans plus de 50 pays.

