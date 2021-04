Champs-sur-Marne : Adim Paris Île-de-France a livré le pôle résidentiel Treed It

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Déclaration d'achèvement des travaux Supprimer Valider Valider

Les résidences de Treed It, à Champs-sur-Marne, viennent d’être livrées par Adim Paris Île-de-France.

La filiale de développement immobilier de Vinci Construction France, Adim Paris Île-de-France, a livré le dernier bâtiment du pôle résidentiel Treed It, à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), début mars 2021. Cet îlot mixte de 23 000 m², situé au sein de la Cité Descartes, accueille 624 logements étudiants, une future maison de santé, des commerces et un parking. Sicra Île-de-France et Arbonis ont assuré les travaux depuis mars 2019.

Le programme Treet It de la société Adim Paris Île-de-France a été dessiné par les cabinets Saison Menu Architectes Urbanistes et Art’Ur architectes. Il est formé de trois bâtiments de logements, de commerces en pied d’immeubles, d’un parking silo et d’un bâtiment à réversibilité d’usages (bâtiment créé de manière à servir de bureaux ou de logements), qui sera disponible en 2022 et abritera une maison de santé d’à peu près 3 000 m². Afin de procurer un cadre de vie agréable, ce projet bénéficiera d’une connexion renforcée à Paris intra-muros, dès 2025, avec la ligne 15 du Grand Paris Express.