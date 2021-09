Champigny-sur-Marne : les travaux de construction de la future station de dépollution des eaux pluviales se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une station de dépollution des eaux pluviales est en cours de construction dans la commune de Champigny-sur-Marne.

Le chantier de construction de la station de dépollution des eaux pluviales dans la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) suit son cours. Les travaux ont débuté en septembre 2020 et devront se terminer en 2024.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’eau de la Marne. Il consiste à capter et à traiter les eaux de pluie avant leur rejet dans le fleuve. À terme, ces opérations permettront d’éviter les inondations, car la future station pourra stocker jusqu’à 8 000 m3 d’eaux pluviales. En outre, la baignade dans la rivière sera de nouveau possible d’ici 2024.

Les travaux d’amélioration incluent la construction de murs en soubassement afin de maintenir et de sécuriser les fondations du futur bassin bi-lobe souterrain, ainsi que l’enlèvement de la terre à l’intérieur des murs de soubassement pour réaliser le circuit de l’eau. S’y ajoutent l’installation et la mise en fonction des équipements de dépollution de l’eau (filtres, barrages absorbants, pompes, etc.).

Le montant total de ces travaux s’élève à 42,6 M€, dont 20 M€ financés par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, 21,4 M€ par le Département du Val-de-Marne et 900 k€ par l’agence de l’Eau Seine-Normandie.