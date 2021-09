Champigny-sur-Marne : le collège Nelson-Mandela sera fin prêt d’ici septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Education Supprimer Valider Valider

Le nouveau collège de Champigny-sur-Marne proposera une trentaine de salles d’enseignement.

Lancé en décembre 2020, le chantier du sixième collège de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), baptisé Nelson-Mandela, se poursuit. Ce 107e collège du département prend place juste au sud du complexe sportif Nelson-Mandela. Le jeudi 26 août 2021, Olivier Capitanio, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, a visité le site en compagnie de Laurent Jeanne, le maire de la ville, pour constater l’avancement des travaux.

Le nouvel établissement, dont la livraison est prévue pour la rentrée 2022, comptera 31 salles d’enseignement (réparties sur trois étages) et une halle de sports. Il pourra accueillir 700 collégiens. L’infrastructure, conçue par le cabinet d’architectes Valero Gadan & Associés (Paris), sera certifiée passive (à faible consommation d’énergie). Elle bénéficiera également du label Haute Qualité Environnementale-bâtiment durable. Le collège mettra en avant la résistance du béton et son inertie thermique qui permettent de stocker et de restituer la chaleur.

La construction de cet établissement est chiffrée à 26 M€, financée intégralement par le conseil départemental du Val-de-Marne. Elle a ainsi pour objectif d’accroître la capacité d’accueil des infrastructures scolaires de Champigny-sur-Marne et d’offrir aux collégiens de meilleures conditions d’études.