Chambly : mise en service de la maison de santé Madeleine-Brès

La nouvelle maison médicale Madeleine-Brès accueille plus de 20 soignants dès son ouverture.

La nouvelle maison de santé Madeleine-Brès à Chambly (Oise), située rue Raymond-Joly, est désormais opérationnelle. Elle a reçu la visite de plusieurs Camblysiens le samedi 10 juillet 2021, lors de la journée portes ouvertes organisée par la Ville. Rappelons que la construction de cet équipement, chiffrée à 3,5 M€, a pour but de lutter contre la désertification médicale et d’attirer de nouveaux professionnels de santé. Validée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), elle permet aussi aux soignants de travailler en équipe sur le suivi des dossiers médicaux. L’infrastructure accueille d’ores et déjà 28 soignants.

La maison médicale de 1 176 m², répartie sur deux niveaux, se divise en plusieurs pôles : médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, infirmières et dentistes. Outre ses différents cabinets, elle est équipée d’une salle de réunion pour les professionnels, de deux studios de 25 m² pour loger des remplaçants ou des étudiants stagiaires, d’un espace pour la téléconsultation et d’un parking de 37 places. Une extension est possible à l’étage pour sept cabinets supplémentaires. Par ailleurs, le bâtiment se présente comme une conception bioclimatique à haute performance énergétique. Des panneaux photovoltaïques sont prévus afin de produire de l’électricité et d’aboutir à l’autoconsommation.