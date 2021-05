Chambly : le chantier du stade Walter Luzi est de nouveau suspendu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Référé suspension Supprimer Valider Valider

Les travaux du stade Walter Luzi se retrouvent à l’arrêt par décision du tribunal judiciaire de Senlis.

Le chantier du nouveau stade Walter Luzi, à Chambly (Oise), connaît une fois de plus un coup dur. Le 30 avril 2021, le tribunal de Senlis (Oise) a mis à l’arrêt, pour une période de six mois, les travaux, terminés à 85 %. Saisie en référé par l’Association pour l’Aménagement de la Vallée de l’Esche (AAVE), cette entité considère que l’autorisation préfectorale de la reprise des travaux du 18 mars 2021 était illégale. Les travaux resteront donc à l’arrêt en attendant une nouvelle autorisation. Pour rappel, l’AAVE, principal opposant à cette construction, estime que le projet ne respecte pas la législation en termes d’environnement et d’urbanisme.

De son côté, la municipalité prévoit de faire appel de cette décision. Elle reste mobilisée « avec l’ensemble de ses partenaires, pour mener à son terme ce chantier qui répond aux attentes de plus de 600 jeunes licenciés du FC Chambly-Oise ainsi qu’à son équipe première ». Ne disposant pas d’enceinte homologuée pour le niveau professionnel, les joueurs du club jouent au stade Pierre-Brisson de Beauvais (Oise) depuis sa montée en ligue 2. La livraison de ce stade, avec un total de 4 500 places, est essentielle pour permettre au club de rester dans cette ligue.