Chambéry : travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics

À Chambéry, plus de 180 établissements publics font l’objet de travaux de mise en accessibilité.

Le Département de la Savoie a instauré en 2015 un programme de mise en accessibilité de ses établissements recevant du public et de ses installations ouvertes au public. Établi sur neuf ans, cet agenda s’étend donc jusqu’en 2024.

À Chambéry, 189 établissements sont concernés par ce projet. L’opération avance à un bon rythme. Plus de 67 bâtiments ont déjà bénéficié d’un chantier de mise aux normes, et 11 sont en cours de travaux. Les travaux au sein de la maison des associations consistent, entre autres, à remplacer un ascenseur et à mettre en place une rampe d’accès pour les fauteuils à l’arrière du bâtiment.

Notons qu’au-delà des bâtiments, les espaces publics sont également concernés par ce projet. Entre autres, un cheminement piéton et un espace pour les personnes à mobilité réduite ont été aménagés dernièrement sur la pelouse du Mâconnais. Une rampe plateau ainsi qu’une continuité piétonne ont aussi été installés sur le quai de Verdun. En outre, l’école élémentaire Simone-Veil a été équipée d’un ascenseur extérieur.