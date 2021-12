Chambéry : renouvellement urbain du quartier de Bellevue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

Les concertations avec la population sur les futurs aménagements se poursuivent. Les travaux devraient débuter en 2022.

Le quartier de Bellevue est un secteur emblématique de la commune de Chambéry (Savoie). Il constitue le premier quartier d’habitat social de la ville et compte aujourd’hui environ 2 000 habitants.

Toutefois, l’état du parc n’est plus adapté pour attirer et retenir les familles de classe moyenne. La Ville a alors lancé une étude urbaine, architecturale et paysagère en 2015 en vue de réaliser un programme de renouvellement urbain. Celui-ci vise à redonner au quartier son attractivité en favorisant la mixité sociale, l’adaptation des logements et l’amélioration du cadre de vie.

Les travaux sur le bâti comprendront la réhabilitation de la partie historique du quartier, la valorisation des gisements fonciers et la démolition/reconstruction des anciens logements économiques et familiaux (LOGECO).

Sur l’espace public, les aménagements prévus porteront sur l’ouverture de l’axe paysagé, la transition latérale entre la montée et les pieds d’immeubles, l’amélioration de l’accessibilité du quartier et la résidentialisation dans une ambiance ouverte.

Le projet est élaboré en totale concertation avec les habitants. Le début des travaux est prévu en 2022.