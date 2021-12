Chambéry : lancement de l’Opération de Restauration Immobilière début 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Valider Valider

Ce programme permettra de sécuriser et d’améliorer les conditions d’habitabilité dans le centre ancien.

L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est un dispositif mis en œuvre par la mairie de Chambéry (Savoie) afin d’améliorer le cadre de vie et l’habitat en centre-ville. Elle porte sur des opérations d’aménagement foncier avec un programme de remise en état et de modernisation. Le centre ancien est particulièrement concerné et il fait l’objet d’un programme de réhabilitation des logements pour une période de cinq ans.

Les îlots Lans-Sénat et place d’Italie – Faubourg-Montmélian-Laurier affichent une forte valeur patrimoniale. Ils sont donc retenus pour bénéficier d’une restauration complète dans le cadre de l’ORI. Le projet a été soumis à une concertation associant les propriétaires et les occupants. Une exposition a également été proposée à l’hôtel de ville jusqu’au 18 juin. La consultation a été complétée par une table ronde publique organisée avec le ministère du Logement et des élus des communes de Pau et du Puy-en-Velay. Les travaux seront officiellement lancés en début d’année 2022.