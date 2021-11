Chambéry : la piscine de Buisson Rond rouvrira ses portes en janvier 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Piscines Supprimer Valider Valider

Le Grand Chambéry rénove la piscine de Buisson Rond afin d’offrir un meilleur accueil aux usagers.

Depuis avril 2020, le Grand Chambéry (Savoie) entreprend des travaux de réhabilitation de la piscine couverte de Buisson Rond, un des équipements aquatiques nationaux de l’agglomération. Le chantier, qui devait s’achever en septembre 2021, a connu quelques mois de retard, en raison de la crise de la Covid-19. La livraison de la nouvelle infrastructure est dès lors fixée à janvier 2022.

Ce projet, évalué à 2,3 M€, a pour objectif d’accroître la performance énergétique du bâtiment, en permettant notamment une économie d’énergie, estimée à 20 %. En outre, il a pour vocation d’améliorer l’accueil du public. Le chantier porte, entre autres, sur le remplacement des baies vitrées par du double vitrage, la réhabilitation des menuiseries extérieures et la réfection du système de soufflerie, qui sert à renouveler l’air et à éviter la condensation. S’y ajoutent le remplacement de l’éclairage par la technologie LED, reconnue pour être plus économe en énergie, la restauration du hall d’entrée, ainsi que la mise en place de nouveaux vestiaires.