Chambéry : de nouveaux jardins collectifs au Biollay en 2022

À Chambéry, l’aménagement de nouveaux jardins collectifs répond à une forte demande des habitants.

Porté par la Ville de Chambéry (Savoie), Cristal Habitat et la régie Coup de Pouce, le projet d’aménagement de nouveaux jardins collectifs dans le quartier du Biollay sera coconstruit avec les habitants. Prévus sur un terrain de 1 700 m² derrière le bâtiment de la Chenille, près de la mairie de quartier, ces jardins auront pour objectif de répondre à une importante demande de la part des habitants.

Le terrain sera divisé en différents espaces, dont une parcelle collective d’environ 150 m². Celle-ci servira de jardin pédagogique et expérimental. 21 parcelles individuelles sont en outre prévues, ainsi que deux parcelles de 35 m² et de 70 m². Le nouvel espace aménagé accueillera à terme du mobilier et des arbres fruitiers. Il sera adapté aux débutants comme aux jardiniers plus expérimentés. Une des parcelles sera dédiée aux personnes en insertion au sein de la régie Coup de Pouce.

Les travaux d’aménagement ont commencé en septembre pour une livraison estimée au mois d’avril prochain. Ils sont chiffrés à environ 120 k€. Le projet a été financé par le plan de relance gouvernemental à hauteur de 50 %.