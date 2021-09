Chambéry : aménagement de la contre-allée de l’avenue de Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Un cheminement piétons et cycles sera créé sur la section de route comprise entre la place Caffe et la place Monge.

À Chambéry (Savoie), le schéma directeur cyclable du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (PLUI HD) a identifié un maillon manquant sur l’avenue de Lyon, entre la place Caffe et la place Monge. La Ville projette, de ce fait, un aménagement sécurisé pour les piétons et les cyclistes dans ce secteur.

Concrètement, le projet consiste en la réalisation d’une liaison cyclable provisoire de qualité et sécurisée sur le tronçon concerné. L’objectif est de privilégier ainsi la mobilité douce dans cette section, qui est très occupée par les véhicules en circulation ou en stationnement. Tout cela sera réalisé dans l’attente d’un projet global de réaménagement.

Au terme de cet aménagement temporaire qui devrait démarrer cet automne, la contre-allée et le passage Charléty seront dédiés aux circulations des piétons et des vélos. Par ailleurs, une réunion de concertation, ayant permis d’étendre les points de vue des différents acteurs, a eu lieu en juillet dernier.