Chamalières : l’ex-immeuble du GAN va gagner en hauteur

L’ancien immeuble du GAN, sur le carrefour Europe, va se doter d’un étage de plus.

Un chantier en vue de rénover et de surélever l’ex-immeuble du GAN, situé sur le carrefour Europe de Chamalières (Puy-de-Dôme), va être entrepris dans les prochains mois. L’édifice, qui abritait autrefois la brasserie L’Européen, sera restructuré. La municipalité a voulu conserver le bâtiment, dont l’architecture est typique des années 1970. Pour l’heure, des travaux de curage et de déconstruction ont été engagés au sein du site. La partie la plus visible de l’opération ne débutera qu’au début de l’année prochaine, notamment la surélévation d’un étage de l’immeuble.

Pour cet aménagement, le projet vise à maintenir l’emprise au sol. L’aspect extérieur sera quant à lui modifié. L’opération inclut, en outre, la mise en place de loggias qui seront intégrées sur les façades. Le rez-de-chaussée sera dédié aux espaces commerciaux, tandis que le premier étage de la structure va être occupé par les centres de formation en alternance en BTS, bachelor et master. Le deuxième étage recevra, pour sa part, des professions médicales ou paramédicales. Il accueillera, en outre, six logements en accession sociale. Dans les étages supérieurs, 14 autres appartements vont être aménagés.

Notons que ce projet s’inscrit dans le programme de requalification du secteur. Toujours au carrefour Europe, à l’angle de l’avenue de Royat, un immeuble baptisé « IntenCité », qui comptera 29 logements, viendra aussi renforcer l’attractivité du secteur d’ici l’été 2023.