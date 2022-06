Challenge des métiers du plâtre et de l’isolation : une édition 2022 de haut niveau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Apprentissage BTP Supprimer Artisan plaquiste Supprimer Plaque de plâtre Supprimer France Supprimer Artisan plâtrier Supprimer Plâtre Supprimer Valider Valider

L’Association pour la promotion des métiers du plâtre (APMP) a remis les prix de son 24e challenge. Cette édition s’est révélée à la hauteur du thème choisi, « L’excellence au cœur de l’ouvrage ».

À la fois ludique, pédagogique et médiatique, cet événement organisé par l’APMP pour promouvoir l’apprentissage et les métiers du plâtre et de l’isolation, a remporté un vif succès cette année. « Pour cette édition 2021-2022, le challenge a mobilisé 18 établissements et plus de 200 jeunes sur tout le territoire : CFA, lycées professionnels, collégiens de SEGPA, Compagnons du Devoir et du Tour de France. Le nombre et la diversité des établissements engagés sont une des raisons qui font que cette édition est un grand cru. Avis aux concurrents du 25e challenge ! » déclare Bruno Garrabos, président de l’APMP.

La réussite de l’événement s’explique également par l’important soutien du CCCA-BTP. « L’APMP a pu déployer des outils nouveaux et ambitieux, comme le parrainage de l’édition par Jean Le Cam, la production de vidéos de sensibilisation des apprenants, une forte présence sur les réseaux sociaux et l’intervention de coach professionnels dans les établissements à raison de 4 demi-journées par équipe » précise Jean-Yves LABAT, responsable du Challenge APMP 2022.

La cérémonie de remise des prix de ce 24e challenge, porté par le thème « L’excellence au cœur de l’ouvrage », s’est déroulée le 3 juin 2022, au sein du Musée des Arts forains à Paris. Le jury a distingué six lauréats, dont deux ex-aequo, parmi les 18 établissements participants.

- Grand Prix du jury

CFA Bâtiment de Limoges : « L’Egypte antique »

Ce projet, ambitieux par sa taille, sa forme et sa communication, a été jugé remarquable par l’ensemble des membres du jury. Tous les ouvrages réalisés (pyramides, salle des trésors…), en relation avec l’Égypte antique, se référaient à une documentation historique vérifiée. Un seul crédo : « tout devait être construit de nos mains à partir des matériaux de base utilisés en plâtrerie », selon l’un des apprenants. Imposante, parfaitement réalisée, créative et ludique, la création a servi de support à un escape game (portes dérobées, énigmes, trésor caché…) auquel ont participé 168 collégiens venus de 6 collèges et de l’IME de Lascaux. Un faux journal présentant l’histoire « Le popu de la montagne » et un numéro spécial du journal de l’établissement « Le gâcheur » ont été publiés pour l’occasion.

- Coup de cœur du jury

SEGPA du Collège Darius Milhaud de Marseille

Ce prix a été créé exceptionnellement par le jury pour une jeune équipe marseillaise à l’initiative d’un projet original baptisé « Prends soin de ta mer ». En imaginant un bac à détritus pouvant être mis en place près des lieux touristiques (plages, calanques…), les apprenants ont voulu sensibiliser les élèves (14/15 ans) à la préservation environnementale et s’investir auprès d’une association locale, Clean my calanques, en réalisant plusieurs actions et ouvrages en plâtre. Le jury a été sensible à l’énergie, à l’investissement et à l’humour dont a fait preuve la jeune équipe. Le projet a bénéficié de coupures de presse et des félicitations écrites du Président de la Région, Renaud Muselier.

- Prix du public

BTP CFA Picardie, site de l’Oise à Agnetz

Ce prix récompense le projet ayant obtenu le plus de votes sur la page Facebook Challenge APMP et sur les réseaux sociaux. L’œuvre proposée, « L’encycloplâtre, au cœur de l’ouvrage » se présente sous la forme d’un grand livre (1,80 m de hauteur) dont les pages, fabriquées à partir de plaques de plâtre, permettent de découvrir différents thèmes liés au plâtre : histoire du métier et des matériaux, formations, documentations...

- Trophée de l’Innovation

BTP CFA Finistère à Quimper

Ce trophée a été attribué pour un projet ambitieux dans sa forme et sa présentation. Les membres du jury ont été immergés au cœur du projet avec un visionnage à 360° grâce à des lunettes 3D. L’équipe du CFA de Quimper a travaillé sur deux saynètes théâtrales autour du thème d’Alice aux pays des merveilles, version Tim Burton revisitée, en donnant un rôle à Jean Le Cam, parrain du Challenge et « voisin » finistérien. Les saynètes montraient les différentes catégories de plaques de plâtre (coupe-feu, hydro, acoustique) et isolation (laine minérale en panneaux, rouleaux, soufflée…).

- Trophée de l’événement

BTP CFA Toulouse, ex-aequo

Ce projet, dénommé « On l’a fait », se présente sous la forme d’une vidéo, avec musique et paroles originales, et avec une référence directe au parrain du Challenge, Jean le Cam, à la mer et à la voile. Ludique, impertinente et dynamique, elle met en scène le projet sur toute la période du challenge, du premier croquis au produit final. En moins de 2 minutes sont présentés les différents savoir-faire et matériaux à la disposition des plâtriers-plaquistes : brique, plâtre lissé, coloré, gratté, différentes plaques, plafonds décoratifs et suspendus, membranes et isolation, etc.

BTP CFA Agen, ex-aequo

En attribuant également le Trophée de l’évènement au BTP CFA Agen, le jury a voulu saluer l’ambition et la qualité de ce projet de « salle de boxe ». Il s’agissait de faire honneur au parrain du CFA depuis avril 2021, le champion de boxe Samir Ziani tout en rendant hommage à Jean Le Cam, parrain du Challenge. Les apprenants ont intégré son voilier et une ambiance marine dans un « ring » aux finitions visant l’excellence, très apprécié par Samir Ziani qui a eu la primeur de la découverte de cette création.