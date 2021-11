Challans : un nouveau crématorium à l’été 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Valider Valider

À Challans, les travaux de création du troisième crématorium sont en cours.

Un projet de crématorium a été lancé à Challans afin d’améliorer l’offre de services de crémation à l’échelle du territoire vendéen. Notons qu’il n’existe que deux équipements dédiés à cette technique funéraire dans le département, dont le crématorium de Pierre-Levée à Olonne-sur-Mer et celui de La Roche-sur-Yon.



Le futur crématorium de Challans sera implanté sur un terrain appartenant à la commune. Il se situera à proximité du cimetière des Bretellières, sur la route de Cholet. Les travaux, déjà en cours, devraient être terminés à l’été 2022.



Ce nouvel équipement sera au début doté d’un seul appareil de crémation et d’un système de filtration. Un second appareil ainsi que son dispositif de traitement des fumées seront ajoutés en cours d’exploitation à l’horizon 2023. En outre, il comprendra une salle de cérémonie en forme d’hémicycle, des salons familiaux et une salle extérieure indépendante. L’aménagement d’un jardin des souvenirs est également prévu.