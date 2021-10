Challans : réouverture de la médiathèque Diderot en janvier 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le chantier de la médiathèque Diderot entre dans sa dernière phase.

À Challans (Vendée), la nouvelle médiathèque Diderot s’apprête à rouvrir ses portes. Les travaux entrent actuellement dans leur dernière ligne droite. Ils portent sur l’aménagement de l’intérieur du bâtiment. Si le mobilier et les rayonnages avaient été installés fin septembre, les aspects techniques seront traités fin octobre. Du mois de novembre jusqu’au 15 janvier 2022, les équipes aménageront les futurs accueils de classes et de groupes.

À terme, la nouvelle médiathèque disposera d’un espace totalement repensé. D’abord, celui-ci sera ouvert sur les collections grâce à la mise en place d’un vaste plateau avec des pôles identifiés (arts, jeux, enfance, romans, DVD, etc.). Le bâtiment comptera en outre une grande salle d’animation et d’exposition, un espace multimédia, une salle de jeux vidéo, des salles réservées aux petits groupes, ainsi qu’un espace de télétravail. Dans les jardins du site, un théâtre de verdure sera également aménagé pour accueillir des spectacles et des concerts.

Rappelons que le projet de rénovation de cet établissement consistait en une restructuration complète, aussi bien extérieure qu’intérieure. Ainsi, l’ensemble des façades a été réhabilité. Aux allures futuristes, celles-ci se présentent maintenant avec un bardage métallique perforé.