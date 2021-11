Challans : ouverture du collège Jacqueline-Auriol après la réhabilitation de l’établissement Milcendeau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Le collège Jacqueline-Auriol a ouvert ses portes après l’achèvement des travaux de réhabilitation de l’ancien collège Milcendeau.

Rattaché au lycée Couzinet déjà existant, le collège Jacqueline-Auriol de Challans (Vendée) a accueilli 170 élèves lors de son inauguration le mardi 7 septembre 2021, après plus de deux ans de travaux. Pour une capacité de 600 apprenants en quatre ans, il s’inscrit dans la volonté du Département de construire des établissements scolaires ne dépassant pas les 1 000 élèves. Les opérations entreprises, menées par l’architecte Sonia Rachidi, ont permis d’aménager 4 000 m² de couloirs et des salles de classe. L’aménagement des parcours externes qui comprennent des espaces verts (des espaces minéraux et végétaux) a également été effectué.

Le coût total du projet est estimé à 17,5 M€. La participation du Département est chiffrée à 11,5 M€. Le financement du conseil régional des Pays de la Loire est à hauteur de 6 M€, tandis que la subvention du Fonds européen de développement régional est fixée à 1,1 M€.