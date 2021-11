Chaillé-les-Marais : la rénovation énergétique est achevée au sein de la gendarmerie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Valider Valider

Les travaux de réhabilitation énergétique de la gendarmerie de Chaillé-les-Marais sont maintenant terminés.

Créée en 1990 sur une superficie de 4 885 m², la gendarmerie de Chaillé-les-Marais (Vendée) comprend un espace administratif et six logements. La tenue d’un audit énergétique au sein de ses locaux a permis la mise en place d’un programme de rénovation en vue de la maîtrise des dépenses énergétiques, de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la facilitation de l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Lancés le 15 octobre 2020, les travaux menés sont désormais achevés. Ils ont concerné, entre autres, le remplacement de l’éclairage par des LED, la réfection électrique, et la transformation du système de chauffage par l’intégration d’une pompe à chaleur air-eau, d’une centrale d’air double flux et de radiateurs. La pose de nouvelles menuiseries et de volets roulants, ainsi que des travaux d’isolation ont également été effectués.

L’inauguration du bâtiment a eu lieu le mercredi 10 novembre 2021. Le coût total des travaux s’élève à environ 424 k€.