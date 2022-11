Cette peinture d’Astral résiste aux marques

La peinture murale mate velouté en phase aqueuse Aquastral Mark Resist permet de conserver longtemps des murs propres, en neuf comme en rénovation. Dotée d’une technologie anti-marques, à résistance durable, elle protège des diverses traces de passages, de chaussures, valises, vélos, chaises, etc. Lessivable, elle est adaptée aux locaux à fort trafic. Teintable avec le système à teinter Astral Bâtiment et d’un grand confort d’application, Aquastral Mark Resist offre un bon pouvoir couvrant et une résistance aux frottements humides de classe 1. Elle est classée A+ en émissions de COV et certifiée Excell+.