Cette acquisition qui va faire de Terreal le leader européen de la tuile en terre cuite

Le spécialiste français de la tuile en terre cuite a signé un protocole d'accord avec le groupe belge Etex pour l'acquisition, dont la finalisation devrait avoir lieu au premier trimestre 2021, du groupe allemand Creaton.

L'année 2020 avait bien commencé pour le spécialiste français de la tuile en terre cuite, Terreal, mis en avant lors de l'exposition "Fabriqué en France" tenue à l'Elysée les 18 et 19 janvier derniers.

Et elle s'achève encore mieux malgré les circonstance, avec l'annonce jeudi 22 octobre d'une acquisition majeure : celle du groupe allemand, Creaton.

"Le groupe belge Etex a décidé de se séparer de son activité de tuiles en terre cuite en plusieurs lots - Portugal, Afrique du Sud, Angleterre, Allemagne - et nous nous sommes positionnés sur l'Allemagne", a expliqué Laurent Musy, PDG de Terreal.

Grâce à l'acquisition de Creaton, groupe bavarois de 1240 employés environ et qui compte 12 usines en Allemagne, Pologne et Hongrie, Terreal assure devenir le leader européen du marché - "voire mondial", espère Laurent Musy - de la tuile en terre cuite.

En effet avec Creaton, le chiffre d'affaires cumulé devrait avoisiner les 610 M€, mais surtout Terreal se positionnera comme numéro 1 ou 2 en France, Allemagne, Pologne, Europe du Sud-Est, États-Unis et Corée.

Et le groupe réalisera des ventes importantes en Italie, au Benelux, en Espagne et dans d'autres pays d'exportation.

Finalisation au 1er trimestre 2021

Le financement de cette acquisition qui devrait être bouclée au premier trimestre de l'année prochaine sera assuré grâce "aux liquidités disponibles, à l'augmentation du quantum de la dette « senior », et à l'apport de fonds propres par nos principaux actionnaires Park Square Capital, Goldman Sachs Merchant Banking Division et Barings", a assuré Laurent Musy.



Cette acquisition dont le montant n'a pas été dévoilé est la quatrième en 4 ans pour Terreal après Achard (fin 2017), Pica Pesaro Italie (2018) et GSE intégration (2019).