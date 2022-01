Cetih et Bignon : rapprochement en vue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les deux entreprises annoncent être en phase de discussion pour un rapprochement stratégique.

Cetih, (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat), spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique, et l’entreprise Bignon, fabricant de fenêtres notamment bois et mixtes viennent de confirmer des échanges dans l’objectif d’un rapprochement. A travers cet accord, en cours de négociation, Cetih pourrait consolider son activité menuiseries aluminium et PVC existante avec l’ajout du savoir-faire de Brignon en matières de fenêtres bois et mixtes. Brignon bénéficierait pour sa part de l’expertise d’un groupe industriel partageant des valeurs communes et portant un projet ambitieux de développement.