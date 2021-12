Cesson-Sévigné : inauguration d’une nouvelle résidence Senioriales

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Pour aider les seniors autonomes à se loger dans des conditions adaptées, Senioriales a inauguré une nouvelle résidence à Cesson-Sévigné.

Senioriales ne cesse d’étoffer ses équipements immobiliers à travers le pays. Elle dispose d’une nouvelle résidence à Cesson-Sévigné, dans la communauté d’agglomération Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine). Ouvert depuis un an, ce complexe vient d’être inauguré le 1er décembre dernier. La cérémonie, repoussée à cause de la crise sanitaire, s’est tenue en présence de Jean-Pierre Savignac, le maire de la commune de Cesson-Sévigné, de Benjamin Misery, le PDG de Senioriales, et de Yann Sanfaute, le directeur technique du groupe Launay.

Cette résidence, réalisée en collaboration avec le groupe Launay, et vendue au groupe La Française, compte 97 appartements, allant du T1 au T3. Ces logements meublés et fonctionnels ont été pensés afin de faciliter le quotidien des seniors autonomes. Ils disposent, entre autres, d’une cuisine équipée et d’une salle d’eau ergonomique. Afin d’offrir un cadre plus convivial aux aînés, divers espaces partagés dédiés aux activités et animations ont été aménagés sur ce site.

La résidence Senioriales de Cesson-Sévigné offre un accès rapide à tous les commerces de proximité. Elle jouxte le parc du centre culturel et les berges de la Vilaine.