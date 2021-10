Cession de Cromology : DuluxGroup sur les rangs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Cromology Supprimer Tollens Supprimer Zolpan Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fonds d'investissement Wendel, actuel propriétaire de Cromology, a reçu une offre de l'acteur nippo-australien.

La cession de Cromology, maison-mère de Tollens et Zolpan, se profile. Wendel annonce en effet avoir reçu une offre ferme de DuluxGroup, un acteur australien de l'industrie de la peinture. Des négociations exclusives sont ainsi entamées, à hauteur de 1,26 Md€, soit 13,2 fois l'Ebitda. Wendel chiffre le produit net de la cession à 1,6 fois l'investissement total dans le groupe Materis, acquis en 2006, soit 907 M€.

Créé en 1918, DuluxGroup est la propriété de Nippon Paint Holdings, qui a racheté l'intégralité des actions et retiré le groupe de la bourse australienne. Le groupe n'est présent sur le marché français qu'à travers la marque Maison Déco, des peintures décoratives distribuées en grande surface de bricolage et sur Internet.