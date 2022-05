Cessation d'activité des ICPE : finalisation du nouveau cadre réglementaire

Urbanisme et environnement -

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1 , R. 512-39-3 , R. 512-46-25 , R. 512-46-27 , R. 512-66-1 et R. 515-106 du Code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du Code de l'environnement, JO du 25 février 2022