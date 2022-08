Ces promoteurs immobiliers qui recrutent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Classement promoteurs immobilier Supprimer Emploi Supprimer Emploi BTP Supprimer France Supprimer Groupe Pichet Supprimer Altarea Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer Icade Supprimer Alila Supprimer Sogeprom Supprimer GA Smart Building Supprimer Vinci Immobilier Supprimer Demathieu Bard Immobilier Supprimer Quartus Supprimer Valider Valider

Développeurs, commerciaux, fonctions support... Altarea annonce plus de 300 embauches en 2022, tandis que Quartus et Demathieu Bard Immobilier prévoient chacun 20 créations de postes.

Sur le front de l’emploi, les besoins sont forts cette année chez Altarea (330 recrutements prévus), Vinci Immobilier (177), qui affiche l’une des plus fortes progressions de chiffre d’affaires depuis 2019 (+22%), et Bouygues Immobilier (117), dont l’activité a reculé de -22% en deux ans.

Les profils recherchés par le deuxième promoteur de France sont les suivants : « 20% développement, 20% promotion, 10% commercial, 10% finance, 10% technique et sécurité et 30% autres fonctions ». Chez son poursuivant Bouygues Immobilier, les ressources humaines tablent sur environ 70 CDI, 5 alternances, 35 stages…

« Selon les besoins »

Icade compte passer de 714 salariés à 750, en recrutant des techniciens et des développeurs. Eiffage Immobilier, qui a vu ses effectifs croître de +7% en 2021, se renforce « selon les besoins ». Sogeprom, dont le nombre de salariés a baissé de -2% l’an dernier, prévoit 22 recrutements cette année.

De son côté, Alila embauche au siège lyonnais et dans ses agences, de Nantes à Strasbourg en passant par Bordeaux. D’ici à fin septembre, 53 renforts sont annoncés sur ces agences. Entre les arrivées et les départs, le spécialiste du logement social et intermédiaire pourrait employer 135 personnes en fin d’année, contre 100 au 31 décembre dernier.

Créations de postes

Même dynamique chez Quartus et Demathieu Bard Immobilier, qui annoncent chacun 20 créations de postes. Le premier pour soutenir sa croissance à deux chiffres ; le second pour renforcer ses directions régionales projets, sa direction développement, sa direction technique et sa direction finances et stratégie.

Belle vague de recrutements également chez GA Smart Building (700 salariés) avec 135 emplois à pourvoir en 2022. Le promoteur spécialisé dans le tertiaire cible notamment des ingénieurs : études de prix, d’affaires (neuf et rénovation), structure...

Profils issus de l’hôtellerie

Outre les fonctions support, citons des postes recherchés dans la profession : développeur foncier, commercial, responsable de programme, responsable technique… Groupe Pichet, qui a développé une offre touristique, souhaite recruter des profils issus de l'hôtellerie ainsi que de l’administration des biens.

Nexity, principal employeur du secteur avec 2 750 collaborateurs dans 60 filiales de promotion immobilière, Kaufman & Broad ou encore Procivis ne communiquent pas sur leurs offres d'emploi.

