Ces aventures artisanales centenaires (4/4) : l'entreprise Ducherpozat, en Côte-d'Or

« Nous sommes maçons de père en fils depuis 1590. Il ne s'agit pas d'une inversion de chiffres !

La recherche généalogique a été simple jusqu'en 1830. De 1830 à aujourd'hui, notre chance est d'avoir compté un ancêtre, l'un des fameux maçons de la Creuse retrouvé à Dijon, qui devait faire tamponner son passeport tous les neuf mois. Depuis quatre générations, nous habitons la même demeure, à Fixin. Après une crise d'adolescence, j'ai effectué le Tour de France du compagnonnage, y ai trouvé le feu sacré et suis rentré dans l'entreprise dans les années 1980. Là où mon père était plutôt un artiste dans l'âme, j'ai plus un profil d'entrepreneur. J'ai poursuivi la taille de pierre, très recherchée au cœur de la côte de Nuits où les grands crus de Bourgogne sont implantés. Parmi nos spécialités, figurent la réalisation de caves voûtées sur croisées d'ogives ou la couverture en laves. Cette dernière activité a été transmise par les anciens et, pour la rendre moins pénible aux salariés concernés, nous avons mis en place une semaine de trois jours, payée 39 heures. Notre longévité (1) nous permet de ne plus vraiment avoir de concurrence, mais nous impose, par contre, la perfection.

La devise de ma famille, inscrite sous notre blason représentant Saint-Antoine et son cochon, est “ Labore non verba ”, travailler sans parler. Je représente la 14e génération et, parmi mes 4 enfants, Marien, qui termine neuf ans de Tour de France en juillet, sera la suivante. L'élève dépasse le maître ! »

1. L'entreprise, inscrite au Guinness Book des records 1989, a été labellisée Entreprise familiale centenaire.